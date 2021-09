Aida Yespica, il dramma a Storie Italiane: «Stuprata a 7 anni, lo avevo rimosso»

Aida Yespica parla del dramma vissuto da bambina a Storie Italiane e davanti a Eleonora Daniele non trattiene le lacrime quando ammette che il trauma ha rovinato per sempre la sua vita sentimentale. La showgirl ha raccontato di essere stata stuprata quando aveva solo sette anni da un amico di famiglia e che i ricordi sono riaffiorati soltanto qualche anno fa.

Aida Yespica a Storie Italiane

La conduttrice Eleonora Daniele, da sempre sensibile a questi temi, ha invitato in studio Aida Yespica per aiutarla a parlare dell'orrore subito da bambina. «Parlarne può aiutare anche le altre persone perché bisogna denunciare», spiega Eleonora Daniele. Aida Yespica racconta tra le lacrime di essere stata abusata da bambina e di aver rimosso tutto.

Aida Yespica, il racconto a Storie Italiane

«Avevo rimosso e nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze. Non c'è una medicina e non c'è giustizia. Non ho saputo più nulla di questa persona perché sono arrivata in Italia e a 17 anni... Era una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre. Sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio», racconta.

Aida Yespica, il trauma

Il meccanismo di rimozione è frequente, ma inconsciamente il trauma non permette di vivere bene le relazioni. «Non riesco ad avere un rapporto come si deve. non è facile, la mia vita è stata strappata, mi dispiace per le persone che ho amato. Una cicatrice che mai si chiuderà», le parole di Aida Yespica.