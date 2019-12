Aida Yespica in lacrime a Verissimo: «Ho perso i soldi in una truffa»

Il dramma di Aida Yespica. «Sono quattro mesi che non vedo mio figlio Aron», racconta in lacrime a Verissimo, la trasmissione di Canale 5, la showgirl venezuelana. «L'ho visto per 4 ore mio figlio pochi giorni fa, mi ha rotto il cuore. É venuto in Italia con il padre». Aida Yespica attacca l'ex compagno e padre di Aron, Matteo Ferrari, che pur sapendo dei suoi problemi con il rinnovo del passaporto le avrebbe negato di trascorrere più tempo con il figlio. «Aron mi chiede perché non vado da lui, perché non sono andata prima a rinnovare il passaporto. Pensa che non voglia vederlo. Ho perso anche tutti i soldi per una truffa e mio figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario. Sto aspettando il passaporto nuovo e mi è scaduto il visto americano. Sono a pezzi, piango sempre».



Della lunga separazione dal figlio Aida Yespica ha parlato anche in una recente intervista al settimanale Vero. «Sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così». Aron Ferrari è nato nel 2008 dalla relazione che Aida Yespica ha avuto con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Oggi il bambino vive a Miami assieme a suo padre, dove la Yespica, appena può, lo raggiunge.

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA