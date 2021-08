Ballando con le Stelle, Al Bano tra i concorrenti della prossima edizione: è ufficiale

Al Bano sarà un concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Secondo alcune anticipazioni il 78enne cantante di Cellino San Marco si esibirà nel talent show più famoso di Rai 1. Il 'toro delle Puglie', come lo definì l'ex moglie Romina Power, la scorsa stagione tv aveva già preso parte a un altro show presentato da MIlly Carlucci: «Il Cantante Masherato». In quell'occasione il popolare cantate si nascondeva dietro la maschera del leone.

Nel 2005 invece, sempre in casa Rai, Al Bano aveva preso parte alla terza edizione dell'Isola dei Famosi, presentata da Simona Ventura. Sembrerebbe quindi che per la prima volta un protagonista dei reality si troverà nella pista da ballo più famosa della tv. Fino a oggi, infatti, per volontà della produzione non vi erano mai stati 'aspiranti ballerini' passati per un reality show.

La partecipazione a The Voice

Tre anni fa il cantante pugliese aveva preso parte anche a The Voice. Nella quinta edizione dello show canoro di Rai 2 Al Bano era "dietro la cattedra", coach del Team del vincitore, Maryam Tancredi. Avrebbe poi dovuto partecipare, sempre come coach, ma stavolta al fianco della figlia Jasmine Carrisi anche alla nuova edizione del talent, ma a causa del contagio da Covid fu decisa la sostituzione del duo.

Ballerino per una notte

Nel 2018 il cantante aveva preso parte per una sera allo show di Milly Carlucci in qualità di 'ballerino per una notte', in quell'occasione al suo fianco partecipò anche l'ex moglie Romina Power. L'impegno sarà però sicuramente più gravoso in questo fine 2021, se sarà come sembra confermato, nel corpo di ballo ufficiale del talent show di Ballando con le Stelle.

Tra i possibili altri concorrenti si fanno i nomi di Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta e Rossella Fiammingo. Marcell Jacobs potrebbe invece partecipare in veste di guest star.