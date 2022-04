Al Bano, l'appello per fermare la guerra: «Caro Putin...»

«Vedere il teatro di Mariupol distrutto è stato bruttissimo» dichiara Al Bano nel salotto di Canale 5, Verissimo, con Silvia Toffanin. Il cantante, parlando della guerra in corso, ha mostrato timore nell'immaginare conseguenze ancora più drastiche: «Caro Putin, se scoppia una terza guerra mondiale siamo finiti tutti... eh» dice Al Bano appellandosi al Cremlino che ha intrapreso per primo il conflitto in corso.

APPROFONDIMENTI J'ACCUSE Al Bano denuncia la truffa: «Falso bonifico per i miei... L'ACCOGLIENZA Al Bano: «I profughi ucraini sono a casa mia, mi hanno chiesto... IL RIPENSAMENTO Albano Carrisi, annullati i concerti in Russia: «Ho cambiato...

Al Bano, in passato, si è spesso esibito sia in Ucraina che in Russia e vedere le immagini di uno scenario totalmente devastato, per lui è un colpo al cuore. «Fiumi, palazzi, quella quiete per le strade di molte città ucraine ora non c'è più» continua l'ex marito di Romina Power. «L'odio chiama odio. Tutti vogliono avere ragione, ma combattete con la ragione non con bombe e carri armati. Neanche le bestie fanno così» conclude.