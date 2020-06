Alba Parietti in lacrime a Io e Te: «Non ci credo che è morto, che oggi non mi telefonerà». Diaco commosso

Alba Parietti in lacrime a Io e Te: «Non ci credo che non ci sia più, che oggi non mi telefonerà...». Pierluigi Diaco commosso. Oggi, Alba Parietti è stata ospite nel salotto di Rai1 dove si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Poi la conduttrice ha parlato di un momento duro che ha vissuto recentemente.

«Non riesco a credere - spiega - che Ezio Bosso non ci sia più. Avevamo un'amicizia speciale. Era un genio, ma non era facile essergli amica. Come tutti, era un po' angelo e un po' diavolo. Gli volevo molto bene e anche se ultimamente non ci vedevano tanto, ci sentivamo e ci scrivevamo».

«Ancora non ho realizzato la sua morte - conclude commossa - mi sembra strano che oggi alla fine della trasmissione lui non mi chiamerà». Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA