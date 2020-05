Alba Parietti si arrabbia da Caterina Balivo: «Non mi devo giustificare»

Alba Parietti s'infuria in diretta da Caterina Balivo: «Non mi devo giustificare». La conduttrice reagisce così. Oggi, Alba Parietti è stata ospite a Vieni da me e, tra le altre cose, ha parlato della sua esperienza con il coronavirus.

«Probabilmente - ha spiegato - ho avuto il coronavirus qualche mese fa, ma ho avuto sintomi lievissimi e mi sono messa subito in autoisolamento. Non chiesi il tampone, perché mi sembrava immorale vista l'emergenza sanitaria. Recentemente ho fatto il test sierologico e ho scoperto di essere immune. Quindi ho ricondotto il covid a quell'alterazione. Ho deciso di donare il mio plasma per i malati di coronavirus».

Alba Parietti però si accende quando Caterina Balivo cita Courmayeur. «Io ho un casa lì e sono stata un mese. Quando i primi di marzo ho iniziato a vedere che la gente non rispettava le distanze di sicurezza, sono tornata a Milano. Non mi devo giustificare di essere stata lì, gli haters mi hanno attaccato». La conduttrice replica: «Alba io non ho detto niente! Sono Caterina Balivo e credo a quello che dicono i miei ospiti».

Ultimo aggiornamento: 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA