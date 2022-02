L'Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher sarà Lenù nella quarta stagione

Sarà Alba Rohrwacher a vestire i panni di Lenù nella quarta stagione dell'Amica Geniale, serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Lo si è scoperto proprio negli ultimi minuti dell'ultima puntata della terza stagione andata in onda ieri.

La Rohrwacher viene inquadrata in un riflesso di uno specchio, mostrando la maturazione e la crescita del personaggio di Lenù interpretato nella seconda e nella terza stagione da Margherita Mazzucco. Già dall'inizio però l'attrice è voce narrante dell'intera serie, facendo capire come la vera narratrice della storia sia in realtà proprio la giovane.

Alba Rohrwacher è compagna di Saverio Costanzo, regista della serie nelle prime due stagioni e tra gli autori della terza (la cui regia è affidata a Daniele Lucchetti). Ancora non si a nulla riguardo a chi presterà il volto a Lila. Circolano voci insistenti, già da qualche giorno, sulla possibilità di vedere Luisa Ranieri interpretare la versione adulta del personaggio. Chi sicuramente non la interpreterà sarà Serena Rossi. L'attrice ha infatti rivelato di esser stata chiamata per sostenere il provino, ma non aver preparato la parte a dovere, troppo impegnata sul set di «Mina Settembre» (acclamata serie Rai di cui è in lavorazione una seconda stagione) e della miniserie «La Sposa», andata in onda sulla rete ammiraglia qualche settimana fa.