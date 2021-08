Al Bano e Jasmine (che ha il Covid) fuori da “The Voice Senior” e sostituiti da Orietta Berti

Ora che Jasmine ha annunciato di aver preso il Covid bisogna farla stare riguardata. Le polemiche televisive passano quindi in secondo piano, anche se Al Bano non ha particolarmente gradito la sostituzione sua e della figlia con Orietta Berti sulla poltrona rossa della nuova edizione di “The Voice Senior”, il talent show di Rai1 per The Voice over 60 condotto da Antonella Clerici che andrà in onda dal il 19 novembre. Che poi sia stato proprio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati