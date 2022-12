Alberto Angela commosso per papà Piero: «È la prima volta che ne parlo»

Sono trascorsi pochi mesi dalla morte di Piero Angela, scomparso il 13 agosto, e il dolore è ancora vivo nel cuore di tutti gli italiani e soprattutto in quello del figlio Alberto Angela. Il conduttore ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa è tornato a parlare del papà ricordando gli ultimi giorni della sua vita.

Piero Angela, l'ultima edizione di Superquark "Prepararsi al futuro": ecco quando andrà in onda

Piero Angela, l'omaggio dal Polo Sud. Il figlio Alberto: «Mi commuove pensare che abbia lasciato il segno»

Alberto Angela ricorda il papà Piero: «30 giorni sono pochi per elaborare ma adesso è il momento di ripartire»

Che Tempo che fa

Ospite nel salotte di Rai 3, il noto divulgatore scientifico ha avuto il piacere di presentare e promuovere il suo ultimo libro, il terzo volume della sua trilogia dedicata a Nerone.

Tuttavia, non sono mancati i riferimenti al papà Piero, dopo il il commovente discorso pronunciato il giorno del suo funerale, Alberto Angela è tornato a ricordare il genitore emozionando il pubblico in studio e da casa.

Il conduttore ha sottolineato che era la prima volta che ne parlava in televisione: «Lui per me è stato un grande insegnamento per tutta la vita. Quello che ha dato a me e a tutti quanti lo sappiamo. Ho avuto la fortuna di averlo accanto. Mi insegnava anche senza parlare», ha esordito Alberto Angela, con le lacrime agli occhi.

«Nell’ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse. Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti’. Allora lo ha fatto in vari modi, persone che sapevano come stavano andando le cose eravamo 5 o 6 in famiglia, non di più, ma neanche tutti i familiari, i collaboratori eccetera non lo sapevano. Ho visto un coraggio incredibile negli ultimi tempi».

Sempre con grande ammirazione e rispetto, Alberto Angela ha parlato del papà, scomparso all'età di 93 anni raccontando quanto fosse amato dal suo pubblico e che è proprio per loro che è rimasto attivo fino alla fine, portando a compimento il libro 10 cose che ho imparato, dedicato ai giovani.