Alberto Angela a Pompei con «Meraviglie» conquista social e Auditel

Accolto in maniera entusiastica sui social il programma «Meraviglie Pompei, le nuove scoperte», andato in onda ieri sera su Raiuno e condotto da Alberto Angela. Gli ascolti non sono disponibili a causa di uno sciopero in corso, ma i numeri dei social parlano di un grande successo. Una puntata speciale che mostra al grande pubblico le ultime scoperte del Parco Archeologico di Pompei, nelle aree della regio IX e della regio V, dove gli archeologi e i restauratori stanno riportando alla luce inestimabili capolavori, strutture ben conservate e i corpi delle vittime dell'eruzione del 24 ottobre del 79 d.C..

La particolarità della puntata, come spiegato dallo stesso Angela in un post Instagram che introduceva il programma , è il modo in cui è stata girata: «un'unica sequenza, una sorta di presa diretta, il cosiddetto “piano sequenza”». Quindi una ripresa senza stacchi di due ore e dieci minuti che ha incluso gli interventi del direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel degli archeologi, dei restauratori.

Il conduttore ha percorso un viaggio attraverso le vite degli antichi pompeiani, partendo dall'Odeion, il teatro più piccolo della città e proseguendoverso le botteghe, i “bar” dell'epoca e soffermandosi sul meccanismo di approvviggionamento dell'acqua messo a punto più di duemila anni fa.

La visita prosegue verso la «Villa degli Amanti», che riapre oggi 28 maggio alle visite dei turisti, dove sono stati scoperti nuovi oggetti della vita quotisiana, ma anche nuovi resti delle vittime.

Pompei,secondo Angela, è in grado di dare «uno schiaffo e una carezza», perchè negli stessi ambienti che vengono mostrati, emergono opere d'arte di inestimabile valore, ma anche i teneri graffiti realizzati dai bambini con un legnetto annerito e ancora pezzi di scheletri appartenuti alle vittime della tragedia.

Tra le impalcature e i ponteggi montati per reggere le fragili strutture di epoca romana, Alberto angela porta gli spettatori nellla regio IX, uno dei quartieri della cittadina che è ancora coperto dalla pomice edal materiale vulcanico. Sono state mostrate la «Casa del Larario», la «Casa di Leda», che è una delle domus più ricche di ritrovamenti di questa ultima campagna di scavi e infine la «Casa degli amorini dorati» e la «casa dei Vettii», quest’ultima riaperta recentemente al pubblico dopo un lungo restauro.

Il punto di vista inedito ha permesso a chi guardava di immergersi in una sorta di visita guidata privata, godendo delle strade sgombre, con la possibilità di cogliere i dettagli della maestria cristallizzata nel tempo.