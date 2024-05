Alberto Angela, Pompei su Rai 1 con la casa dei Vettii e la casa degli amorini dorati

Alberto Angela torna a raccontare Pompei con uno Speciale Meraviglie in onda lunedì 27 in prima serata su RaiUno in cui mostrerà incredibili ritrovamenti mai mostrati prima come i disegni a carboncino di un bambino, nuovi saloni affrescati, la mandibola di una vittima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Al centro del racconto girato in un unico piano sequenza ci sono proprio le nuove scoperte che riguardano il Parco Archeologico di Pompei.

Gli spettatori avranno la sensazione di essere con Alberto Angela nell’antica città, accedere con lui ai cantieri ancora chiusi al pubblico dove archeologi e ricercatori continuano a scavare e visiteranno siti come la “casa dei Vettii”, la “casa degli amorini dorati”, il teatro Odeion.

Lo Speciale, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e il ministero della Cultura, gode della partecipazione del direttore Gabriel Zuchtriegel, degli archeologi e dei tecnici del Parco.