Alberto Angela: «Ulisse sospeso? Fake news, slittano solo due puntate causa Covid»

Ulisse, il programma di Alberto Angela, è stato cancellato dalla Rai? La notizia, del tutto infondata, circola da giorni. A farlo credere è lo slittamento di due puntate della trasmissione, ma la polemica monta rapida costringendo lo stesso conduttore a intervenire per mettere fine al tam tam: «È una fake news, Rai1 non ha mai pensato di abbandonare la cultura», ha detto oggi Angela rompendo il silenzio.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Ulisse, il caso di Alberto Angela dopo lo stop al programma ROMA Ulisse di Alberto Angela "frena" per Covid, ma nessuna...

«Fake news»​ - «La cancellazione di Ulisse - ha spiegato Angela durante la presentazione in streaming del suo ultimo libro "L'inferno su Roma", secondo volume della 'trilogia di Nerone' pubblicato da HarperCollins - è una fake news, che alimenta polemiche inesistenti. Rai1 non ha mai pensato di abbandonare la cultura in prima serata». «È uno slittamento non una cancellazione, a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza covid: non è facile lavorare tra casi di contagio e zone rosse».

Due puntate - «Torneremo con Ulisse dal 27 maggio, con due puntate dedicate la prima a San Francesco e Santa Chiara visti in un modo particolare, santi sì, ma anche ragazzi ribelli», ha spiegato Alberto Angela. «Nella seconda invece affronteremo la crisi climatica: con me ci sarà anche Piero (Angela, ndr), entrato in Rai 70 anni fa e ancora capace di andare in prima serata», ha aggiunto.