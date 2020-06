Alberto Matano, la mamma di Luca Sacchi a Vita in Diretta: «Anastasiya è sparita. Io non ho più un figlio»

Ultimo aggiornamento: 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, Bianca Furiosi - la mamma del personal trainer ucciso l'ottobre scorso di fronte a un pub a Roma - è stata ospite diper commentare la notizia della prima condanna legata alla vicenda. Il gup di Roma ha condannato a quattro anni di reclusione Giovanni Princi, amico di Luca, accusato del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di marijuana.- racconta mamma Bianca -Voglio specificare che Princi non era un amico di infanzia, Luca era un ragazzo per bene, lo ha conosciuto l'ultimo anno di scuola».Poi mamma Bianca parla di Anastasiya: «Adesso penso che non le importasse così tanto di lui.».