Alberto Urso allo Zecchino d'Oro, la domanda di Antonella Clerici lo mette in imbarazzo

Ultimo aggiornamento: 23:42

Un ragazzo timido, introverso e riservato, capace però di trasformarsi radicalmente davanti a un microfono., dopo la vittoria di, sta facendo davvero tanta strada, ma resta un ragazzo per cui la privacy è molto importante.Ne è un chiaro esempio quanto accaduto ieri, durante la finale dello. Il cantante messinese, concorrente di Ti lascio una canzone nel 2010 e vincitore di Amici lo scorso anno, si è infatti esibito con l'attesissimo brano E poi ti penti, scritto per lui da Kekko Silvestre dei Modà. L'esibizione sul palco è stata un grande successo e, che aveva conosciutopoco più che bambino, decide di fare una domanda personale al cantante, mettendolo in evidente imbarazzo.«Ho letto che ti sei fidanzato: sei felice?» - chiede- «Mi fa piacere: se lo sei, sono molto felice per te». Alberto Urso, visibilmente a disagio, annuisce e sorride ma come al solito fa fatica a parlare della sua vita privata. Ad ogni modo, la relazione trae la ballerina, nata proprio grazia alla partecipazione dei due Amici, prosegue a gonfie vele. Il giovane cantante messinese, però, preferisce concentrarsi sulla propria carriera evitando di sbandierare ai quattro venti la propria vita privata.