Alda D'Eusanio al Gf Vip, la nuova concorrente entrerà con l'inseparabile pappagallo

Alda D'Eusanio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La giornalista farà il suo ingresso nella porta rossa venerdì 29 gennaio, secondo quanto confermato all'Adnkronos da fonti vicine al programma. La D'Eusanio in questo momento si trova in quarantena in attesa del tampone, come prevede il protocollo sanitario del programma. Insieme a lei, a quanto si apprende, potrebbe entrare anche il suo inseparabile pappagallo Giorgio.

Quello della D'Eusanio è il 34esimo ingresso nella Casa più spiata di Italia. Il reality show di Canale 5 dalla prossima settimana tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale dopo la decisione di far slittare la chiusura del programma al 26 febbraio anziché all'8. Una scelta presa per tenere viva l'attenzione del pubblico fino alla finalissima.

Alda entrerebbe con il suo amato pappagallo, dal quale non si separa mai. Non mancheranno le polemiche per l'ingresso dell'ennesimo nuovo concorrente in prossimità della finale. L'opinionista ha iniziato come curatrice di diverse rubriche per i telegiornali ed è nota per il programma "Al posto tuo".

