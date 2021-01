Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nuova concorrente: ecco quando entrerà in casa

Alda D'Eusanio nuova concorrente del Grande Fratello Vip. A un mese dalla fine dalla fine del reality, Alfonso Signorini prova a portare scompiglio nella casa con una new entry. La giornalista, come annunciato da Signorini in puntata, entrerà in gioco venerdì: da questa settimana, infatti, ritorna il doppio appuntamento settimanale del Gf Vip. «Sei riuscito a trascinarmi in questa avventura», ha detto la D'Eusanio in collegamento con Signorini. Secondo le indiscrezioni, la 70enne entrerà in casa insieme al suo inseparabile pappagallo Giorgio.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Grande Fratello Vip, ex concorrente ubriaca in diretta? Signorini:... SPETTACOLI GfVip, Soleil difende Dayane: verranno presi provvedimenti contro la... MEDIASET Stasera in tv GfVip su Canale5, Dayane Mello rischia l'espulsione? GF VIP GF Vip, Dayane Mello: «Quelli con la "panciona"... CANALE 5 Stefania Orlando, a Domenica Live spunta il fratello segreto:... GF VIP Grande Fratello Vip, l'indiscrezione: «Ex concorrente beve... GFVIP Andrea Roncato, nuovo attacco a Stefania Orlando: «Hai fatto 2...

Ultimo aggiornamento: 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA