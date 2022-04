Amici, Alessandra Celentano e la frecciata su Nunzio: «Io lo voglio bene... In Sicilia parlano così»

Caduta di stile per Alessandra Celentano. La storica insegnante di Amici non sbaglia mai, come ha tenuto a puntualizzare durante la terza puntata del serale, stavolta ha preso una bella cantonata con il ballerino Nunzio.

Da Palermitana e da Siciliana sarei felice di sottopormi a un esame di lingua italiana insieme alla signora Alessandra Celentano.

Certe offese non possono essere tollerate. #Celentano #amici2021 #alessandracelentano — Chiara Di Lorenzo (@ChiaraDilo) April 3, 2022

Alessandra Celentano, commento choc sul concorrente Nunzio

Da settimane maestra e allievo si punzecchiano a vicenda, al punto che il ragazzo ha persino ideato dei tutorial per spiegare alla Celentano i balli latino-americani. Proprio durante uno scambio di battute con con il 19enne siciliano, la maestra ha voluto scherzare sull'accento del ragazzo originario di Catania, con la frase: «Io lo voglio bene». Maria De Filippi, accortasi subito della battutina, ha commentato: «Sei infingarda perché gli dici così sbagliando volutamente l'italiano per dirgli che lui non parla in perfetto italiano, non si fa».

«Va bene ma è perché è siciliano, dai è normale» ha detto Alessandra Celentano. Una frase infelice che la conduttrice non ha voluto far correre. «Guarda che in Sicilia ci sono fior fiore di scrittori e registi» ha detto Maria De Filippi, costringendo l'insegnante a tornare sui propri passi e buttarla in caciara: «Viva la Sicilia! Una regione meravigliosa».

La eazione adirata del web e la risposta del ballerino Nunzio

Le parole della Celentano non sono sfuggite al pubblico, che sul web ha criticato apertamente l'insegnante, apostrofandola come «razzista». Il ballerino Nunzio anche stavolta non si è smentito e ha preferito stemperare la tensione in studio con una simpatica battuta che ha riportato la pace ad Amici 21: «Dice sempre che in italiano non mi capisce, allora parlerò in inglese».