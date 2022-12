Verissimo, Alessandra Celentano: «Mi sono sposata e poi separata. Un dispiacere non avere figli, ma è sbagliato accanirsi a tutti i costi»

Alessandra Celentano è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Lei stessa si definisce «la più longeva di Amici», «sono un evergreen - afferma - sono quasi 20 anni e sono sempre la stessa rompiscatole. Ma meglio essere temute che il contrario». «Nel lavoro sono disciplinata, nella vita sono più simpatica. A volte sono troppo incisiva, vorrei dire le cose in maniera un po' più pacata. Ma sono sempre molto convinta di quello che dico», ci tiene a precisare.

«La mia è una famiglia di artisti - racconta - anche dalla parte di mia madre, attrice di teatro». «Da giovane ero interessata e disciplinata ed è quello che chiedo oggi ai ragazzi. Di essere più curiosi».

La malattia della madre

Alessandra Celentano parla poi della madre morta dopo una lunga malattia di Alzheimer. «Queste persone vanno aiutate ed è un percorso molto difficile e pesante. Prima si è ammalata mia mamma, poi il papà che è morto e mia madre ha fatto 10 anni di malattia. Non è stato facile. Certi dolori non si riesce a metabolizzarli, poi vai avanti e fai finta di niente, ma mia madre e mio padre mi mancano sempre, li saluto tutte le sere. Sono dolori troppo forti per essere metabolizzati». «I miei genitori - racconta - litigavano sempre ma si amavano tanto».

Il messaggio della cugina Rosita Celentano

La cugina Rosita Celentano, figlia di Adriano, manda un messaggio ad Alessandra. «Ora svelerò tutto: mio padre ci fa vedere sempre tutti i filmati io e lei piangiamo sempre a dirotto. Una delle doti di famiglia è quella di saper ironizzare su tutto questo ed è un po' un insegnamento di mio papà e di tuo zio». «Da una vita io sono sedotta e abbondata da mia cugina - aggiunge Rosita - io volevo vivere e lavorare con te. Siamo ancora in tempo, pensaci».

Altrettanto dolce è la risposta della professoressa di Amici: «Noi diciamo parenti serpenti ma siamo molto legate. Ci raccontiamo tutto, siamo molto più che cugine».

Alessandra Celentano e l'amore

La prof più longeva della scuola di Amici racconta il suo rapporto con l'età e le sue esperienze d'amore, solo poco fa ha dichiarato di non avere rapporti da 13 anni: «Dicevo: sarò una bella signora, ma ora mi vedo sempre peggio, a volte faccio fatica ad accettarlo». «Sono stata fidanzata tanti anni, poi sposata. Ci siamo separati ma abbiamo un bellissimo rapporto e ci sentiamo. Io come moglie? Ero un po' assente per lavoro e per le malattie dei mie, io ho un po' trascurato».

«Mi sono sposata a 40 anni e mai avrei pensato di sposarmi e separarmi, è stato un dolore. Mi è dispiaciuto non essere diventata mamma ma vuol dire che doveva essere così. Non trovavo giusto accanirmi ad avere un figlio a tutti i costi, mio mio marito ne ha sofferto molto più di me. Noi tutti del resto siamo segnati da un destino».

«Non mi sono più innamorata dopo la fine del matrimonio. Adesso sono in super pausa». «Poi sei diventata la mamma degli allievi di amici?», chiede Toffanin. «Con loro non mi comporto da mamma ma c' è affetto. Sono mamma dei miei 4 cagnolini pelosi».

Infine una sorpresa per lei da Garrison Rochelle: «Anche se non capisci niente della danza, ti vogliamo bene lo stesso. Siamo come fratello e sorella». «Io andavo a lezione da lui, quando avevo 13 anni lui ne aveva 24», racconta Celentano.

