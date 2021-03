Alessandro Borghese positivo al Covid: «Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira»

Alessandro Borghese è positivo al Covid. Lo rivela il popolare chef della tv su Instagram, aggiornando i propri follower sul suo stato di salute e spiegando di essere «da cinque giorni chiuso nel suo bunker». Alessandro Borghese in una serie di stories spiega: «Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira».

«È arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata», dice senza perdere il consueto sorriso, ma «spero di levarmelo», il coronavirus, «presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, e mi giro e mi rigiro».

