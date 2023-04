Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie tv Supersex: «Ho girato più di 50 scene spinte. Bello ma difficile»

Alessandro Borghi "vestirà" i panni di Rocco Siffredi in una nuova serie tv, intitolata "Supersex" e targata Netflix. L'attore romano, che è noto e molto apprezzato per sapersi calare alla perfezione nei ruoli che gli vengono assegnati, ha trascorso alcuni giorni in Ungheria con la pornostar che gli ha spiegato alcuni trucchi del mestiere. In più di tre mesi di riprese, Alessandro ha girato più di 50 scene da bollino rosso e in una recente intervista rilasciata al podcast BSMT, ha raccontato la sua esperienza.

L'intervista di Alessandro Borghi

Alessandro Borghi ha raccontato la sua esperienza nel set della nuova serie tv: «Ho accettato di fare questo progetto perché non sono un bigotto, mi piaceva la cosa e inoltre in Italia interpretare questo ruolo è un bel modo per litigare con tanta gente. Girarlo è stato abbastanza difficile, ma è stato molto bello. Un viaggio nella vita di Rocco che è diventato un amico e lo stesso Rosa. Loro mi hanno aperto le porte. Mi ha detto molto più di quello che immaginavo. L’idea che avevo di lui non c’entrava nulla con la sua essenza reale. Tutti mi chiedono "perché hai accettato di interpretare Rocco?". E io rispondo sempre "ma perché nessuno mi ha chiesto come mai ho accettato di fare Aureliano che era uno che sparava a tutti?"».

Le scene intime

Infine, Alessandro Borghi ha parlato di come è stato girare le scene più intime: «Come si fanno le scene più intime? Intanto si spera di essere fortunati e incontrare colleghi che hanno la stessa gestione e idee di certe cose. Il rischio più grande è che sia tra donna e uomo, che tra uomo e uomo o donna e donna, sul set potrebbe accadere che una cosa che tu metti in scena potrebbe essere fraintesa come un qualcosa che vuoi tu persona e non che fa il personaggio. Abbiamo girato per quasi 100 giorni e ci sono state decine di scene spinte, più di 50».