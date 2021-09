Da Grande, Cattelan scherza sulle gaffe di Antonella Clerici: «Fa schiuma ma non è sapone»

Partenza con il botto per Alessandro Cattelan, che inaugura la sua trasmissione "Da Grande" su Rai Uno con Antonella Clerici. La conduttrice è entrata in scena subito dopo la sigla iniziale, introdotta da una frase di Cattelan non certo casuale: «Non posso vivere senza il calcio». Il riferimento è a una famosa gaffe televisiva della Clerici, quando pronunciando questa frase sostituì la parola «calcio» con un'altra simile (ma decisamente più volgare).

Alessandro Cattelan scherza con Antonella Clerici

Non contento, Cattelan ha rievocato un altro scivolone di Antonella passato alla storia. Della schiuma - sparata in studio durante il balletto iniziale - è rimasta sulla testa del conduttore che, quando se ne rende conto, scherza esclamando: «Antonella, fa schiuma ma non è sapone!». Cattelan stavolta si riferisce alla gaffe di una telespettatrice che, rispondendo alla domanda in un quiz di una trasmissione della Clerici, mise in imbarazzo la conduttrice con una risposta decisamente poco convenzionale. Insomma, l'esordio di Cattelan in Rai è nel solco della tradizione: anche quella più popolare e divertente.