Alessandro Cattelan lascia Sky: non solo un programma in Rai, in arrivo anche una serie su Netflix

A poche settimane dalla fine di X Factor e dal suo addio al talent trasmesso da Sky Uno, Alessandro Cattelan ricomincia da due nuove esperienze: Netflix e la Rai. Cattelan sta infatti trattando per produrre una serie su Netflix con la casa di produzione Freemantle: non si conoscono ancora i particolari, ma per l'ormai ex conduttore di Epcc si tratta di un salto importante di carriera, in aggiunta al suo ormai sicuro ingresso in Rai.

Secondo quanto scritto infatti da Dagospia, Cattelan è pronto a sbarcare sul servizio pubblico dalla porta principale, per una trasmissione in prime time su Rai1, la rete ammiraglia: un bel risultato per il giovane conduttore, pronto al grande salto sulla tv generalista. A produrre il programma in Rai, che si chiamerà Da grande e dovrebbe andare in onda per due venerdì sera il prossimo maggio, sarà la stessa Freemantle. Un’operazione guidata da Lorenzo Mieli e dalla manager di Cattelan, Marta Donà, e una grande opportunità per Cattelan, che rilancia alla grande la sua carriera dopo l'addio a X Factor che ha condotto per dieci anni.

