Alessandro Cattelan, sorpresa per i fan: sarà uno dei concorrenti di XFactor. Ecco dove

«Mi sono presentato a XFACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito!» Così, Alessandro Cattelan ha stupito i suoi fan. In un post su Instagram, il conduttore 41enne di Tortona, a gran sorpresa, ha annunciato che sarà uno dei concorrenti di X Factor in Ungheria, proprio il talent show che lo ha visto protagonista al timone in Italia per diverse e memorabili edizioni.

«A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio Belisari (Elio e le Storie Tese, ndr). Non potevo fare scelta migliore». e ha concluso con: «Il 18 MARZO scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro si! In ungherese ) guardando Una semplice domanda su Netflix». A corredo del post ha pubblicato una serie di fotografie relative al suo viaggio a Budapest.

Cattelan ha scelto di essere un perfetto sconosciuto, così da non sfruttare la propria popolarità che, inevitabilmente, avrebbe finito per influire sui giudizi di chi è chiamato ad esprimere un’opinione sui concorrenti in gara.

Oltre al suo docu-film "Una semplice domanda", Cattelan, dopo il flop su Rai Uno di “Da grande”, tornerà protagonista sulla tv di stato a maggio,per condurre insieme a Mika e Laura Pausini, l’Eurovision Song Contest 2022. In gara, per l’Italia ci saranno Mahmood e Blanco, oltre ad Achille Lauro che parteciperà alla kermesse come rappresentate di San Marino.