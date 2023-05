Alessandro Cecchi Paone a Mattino Cinque: «Ecco quanti chili ho perso all'Isola dei Famosi»

Alessandro Cecchi Paone, ospite a Mattino Cinque, il programma mattutino condotto da Federica Panicucci, ha raccontato la sua esperienza all'Isola dei Famosi. L'ex naufrago ha scelto di non portare a termine la sua esperienza in Honduras a causa di alcuni problemi di salute del suo compagno, Simone Antolini.

«Simone si è quasi del tutto rimesso perché è stato curato molto bene. Si sta riprendendo e vi saluta tutti», ha raccontato Cecchi Paone. Ma andiamo a vedere quanti chili ha perso l'ex naufrago.

Alessandro Cecchi Paone è tornato in tv e ha rivelato durante la puntata in diretta di Mattino Cinque quanti chili ha perso durante la permanenza in Honduras. Federica Panicucci ha salutato il giornalista: «Devo ammettere che sei dimagrito molto e sei abbronzato». L'ex naufrago ha sorriso e ha rivelato quanto ha perso: «Si, ho perso 12 chili, l'Isola in questo è utilissima», ha sottolineato l'ex naufrago.

Simone Antolini è stato costretto a lasciare l'Isola dei Famosi dopo aver accusato di un malore.

Il ragazzo aveva avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni sull'isola. Durante una puntata, infatti era toccato ad Alvin rassicurare amici e familiari di Simone sulle sue condizioni di salute. Ma dopo diversi accertamenti, il 22enne ha dovuto lasciare il gioco e, insieme a lui, anche il compagno Cecchi Paone ha deciso di fare ritorno in Italia per amore.