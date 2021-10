Alessandro Gassmann e Maurizio De Giovanni, un selfie «immaginando nuove storie insieme»

Un selfie di buon auspicio tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il celebre attore Alessandro Gassmann, volto noto, nonchè protagonista della serie “I Bastardi di Pizzofalcone”. Lo scrittore napoletano De Giovanni ha pubblicato sul suo profilo social il selfie con Gassmann commentando: «Immaginando nuove storie». Questo commento lascia sognare tutti i fan della saga poliziesca, tanto che c'è già chi si chiede come sarà la quarta stagione. La serie ispirata agli omonimi romanzi di De Giovanni è acclamata come una delle migliori fiction italiane degli ultimi anni.

“I Bastardi di Pizzofalcone”, regia di Monica Vullo, ha come protagonisti principali l’ispettore Giuseppe Lojacono e Laura Piras interpretati rispettivamente da Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Nel cast anche Tosca D’Aquino nel ruolo di Ottavia. Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli e in zone limitrofe. La serie, che ha avuto un grande successo è ora alla terza stagione è tratta dai romanzi omonimi di Maurizio De Giovanni editi da Einaudi Stile Libero. Intanto, l'appuntamento è per stasera su Rai 1 alle ore 21,25, con il quarto episodio della terza stagione “Le Nozze”.

De Giovanni ha elogiato la trasposizione filmica dei suoi romanzi, commentando «Posso dire con franchezza che, a mio modo di vedere, è la migliore delle tre serie. Girata in maniera straordinariamente buona dalla regista Monica Vullo. Gli attori sono entrati così tanto nei personaggi che credo che non debbano neanche recitare. La storia è quella più forte delle tre, sono molto soddisfatto e sono convinto che gli spettatori troveranno un prodotto migliore dei precedenti».