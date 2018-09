Alessandro Gassmann rivela i suoi prossimi impegni: sempre più legato a Napoli e a de Giovanni

Mercoledì 5 Settembre 2018, 14:14

Alessandro Gassmann sempre più legato a Napoli e allo scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni. In un post pubblicato in questi giorni sulla sua pagina Facebook, l’attore e regista romano ha rivelato i suoi prossimi impegni professionali, annunciando nuove collaborazioni con l’autore de I bastardi di Pizzofalcone, che nella versione televisiva vede lo stesso Gassmann indossare i panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono. La seconda stagione della fiction è già stata girata e andrà in onda su Rai 1 da lunedì 24 settembre. Ma nel prossimo futuro la fortunata coppia Gassmann-de Giovanni sarà protagonista anche a cinema e a teatro.Infatti, nel post pubblicato dall’artista romano sono elencati molteplici appuntamenti che lo vedranno cimentarsi con testi scritti dall’autore napoletano o ambientati nella città partenopea. Detto de I bastardi, a teatro Gassmann dirigerà lo spettacolo “Il silenzio Grande”, che andrà in scena al Teatro Diana la prossima primavera e per il quale fino al 15 settembre ci si può candidare per il casting scrivendo all’indirizzo e-mail produzionidianaoris@teatrodiana.it Non è opera di Maurizio de Giovanni, invece, il testo di “Fronte del porto”, spettacolo teatrale ispirato al famoso film del 1954 con Marlon Brando, che nella traduzione e adattamento di Enrico Ianniello è ambientato nella Napoli del 1978 tra la baraccopoli di Calata Marinella, la Chiesa del Carmine, il molo Bausan, la Darsena Granili e l’avveniristica Casa del Portuale di Aldo Rossi. Lo spettacolo è prodotto anche dal Teatro Bellini, dove andrà in scena dal 6 al 25 novembre. Anche in questo caso Gassmann curerà la regia e dirigerà 12 attori, tra cui Daniele Russo.Nel post non se ne fa menzione, ma il binomio Gassmann-de Giovanni tornerà a produrre arte nel 2019, questa volta con un progetto cinematografico. Il film sarà tratto da un testo originale, che lo scrittore ha ideato proprio per l’amico regista e attore. Non sarà un giallo, ma una commedia sentimentale di cui Gassmann sarà protagonista e firmerà anche la regia.