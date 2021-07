Alessia Macari incinta, la frecciatina a Belen sul nome: «Non voglio copiare nessuno»

Alessia Macari è incinta del suo primo figlio. L'ex ciociara, nonchè vincitrice del primo Grande Fratello Vip, ha annunciato la gravidanza ai suoi fan tramite un post Instagram. Papà del piccolo in arrivo è il calciatore tedesco del Benevento Oliver Kragl. Parlando del nome del primogenito al settimanale Chi, la showgirl tira in ballo Belen, anche lei neomamma della piccola Luna Marie.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Alessia Macari, ex Grande Fratello Vip esce col suo disco... FRATELLINO MAGGIORE Belen, Santiago incontra per la prima volta Luna Marì. La... SU INSTAGRAM Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, la showgirl torna a casa...

Frecciatina per la scelta del nome

Alessia Macari, 27 anni, comunica la dolce attesa postando uno scatto in cui abbraccia suo marito Kragl, con cui è unita dal 2016 e e che ha sposato nel 2019, scrivendo «Mamma e papà». La notizia della gravidanza è stata però prima rivelata in esclusiva al settimanale Chi solo dopo il superamento del terzo mese di gravidanza. Al settimanale la Macari ha dichiarato: «Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago», dicetirando in ballo la showgirl argentina, che ha dato alla luce da pochi giorni la sua seconda figlia Luna Marie.

Alessia Macari, ex Grande Fratello Vip esce col suo disco “Cambiamo Continente”

«Nessuna frecciatina a Belen anzi, l'ho sempre ammirata. Adoro i nomi che sceglie, che era più un complimento che altro», ha spiegato Alessia Macari per attenuare la tensione con la showgirl argentina. «Grazie di cuore per tutti i vostri commenti, sono stati veramente tantissimi. Non è più un segreto, i nostri cuori sono pieni di gioia, grazie da parte mia e di @ollikragl. Babyk non vediamo l’ora di conoscerti», ha scritto nella mattinata di oggi in un secondo post.