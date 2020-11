Alessia Marcuzzi festeggia 48 anni a testa in giù: spirito (e fisico) da ragazzina

Alessia Marcuzzi compie 48 anni e si mostra più in forma che mai. La conduttrice televisiva ha mostrato uno scatto sui social nel giorno del suo compleanno mentre fa una verticale a testa in giù, indossando un costume bianco che lascia intravedere le sue grazie e senza ombra di dubbio mostra un fisico che non ha nulla da invidiare a quello di una ventenne.

Alessia compie oggi 48 anni e completa il post con l'hashtag #birthdaygirl. E il termine adatto è proprio quello di ragazza, perché la Marcuzzi non solo non dimostra affatto la sua età biologica per lo spirito e lo sprint che mette in tutti i suoi programmi e le iniziative di lavoro, ma soprattutto perché il suo fisico non è certo da meno di quello di molte giovanissime.

Una verticale in cui sfoggia tutta la sua agilità e un costume bianco, aderentissimo, che mostra la conduttrice in tutta la sua grazia, non lasciando nemmeno troppo all'immaginazione con qualche trasparenza nel suo, da sempre apprezzato, decoltè. La recente preoccupazione legata alla possibilità di aver contratto il covid, che l'ha allontanata per qualche giorno da Le Iene, ha lasciato lo spazio alla solita vitalità. Tanti auguri Alessia.

Ultimo aggiornamento: 18:18

