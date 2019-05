Alessia Marcuzzi contro le critiche: «Troppa cattiveria in giro. Essere leggeri non vuol dire superficiali»

Lunedì 6 Maggio 2019, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 18:41

Dopo aver partecipato a “Verissimo” e prima di essere ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio,ha scritto un post dal suo accountper smorzare un po’ i toni che si sono accesi negli ultimi tempi. Alessia infatti ha ricevuto diverseper la conduzione dell’Isola dei Famosi, in particolar modo riguardo all’ormai celebre caso Riccardo Fogli e il tradimento della moglie svelato in diretta da Fabrizio Corona.In molti l’hanno criticata per il suo volto sempre sorridente: «Mi dicono: sorridi sempre, ridi troppo. Devo dire che ho anche una bocca esageratamente grande e quindi forse la mia risata è fin troppo evidente – ha scritto sul social - Ovviamente non è sempre questo il mio stato d’animo: essere una persona conosciuta e avere tanti privilegi non vuol dire “non avere sentimenti”. Credo però che sia giusto quando si è delle persone fortunate come me, entrare nelle case della gente e regalare un po’ di sorrisi, perché’ essere leggeri non vuol dire essere superficiali, vuol dire per me essere “accoglienti” e capaci di alleggerire il cuore».Trona poi il tema della “cattiveria”: «Spero di riuscire ogni tanto in questo intento, perche’ di cattiveria in giro ce n’è fin troppa, quando invece bisognerebbe provare ad amarsi un po’ di piu’. “L’amore e’ l’unica cosa gratis” come dice la mia nonna Mela, e amarsi non costa nulla❤️ #giornatamondialedellarisata P.S. questa foto me l’hanno scattata l’anno scorso da Fabio Fazio mentre rivelavo di spiare mio figlio con un app... ecco stasera sono di nuovo a @chetempochefa e nel frattempo mio figlio mi ha bloccata🧐🤪».