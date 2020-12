Alessia Marcuzzi: «Mi accusano di fare figli con tutti. Direbbero lo stesso di un uomo?»

«Sai cosa dicono di me? Quella fa figli con tutti. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa». Alessia Marcuzzi sui social è spesso vittima di attacchi da parte degli hater. Lo racconta in una lunga intervista a Grazia, nella quale ha spiegato che da un anno si reca da uno psicoterapeuta perché ritiene sia importante «sapere cose di noi stessi».

«All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio tutti - ha raccontato la conduttrice -. Ora ho smesso ho capito che mi faccio troppo male. Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Quando ti vedono in televisione sembri invincibile». La conduttrice ha anche un’attività imprenditoriale, che si occupa della produzione di una linea di creme e borse rigorosamente Made in Italy: «Sono fiera, in questo momento, di riuscire a dare lavoro a tante persone. Sai, a volte mi hanno criticata, mi dicono: ma tu che fai la televisione, perché fai pure altro?. Perché mi sento in colpa nell’essere fortunata. Devo lavorarci su questo aspetto».

