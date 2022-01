Alessia Marcuzzi, la figlia Mia in isolamento per il Covid: «Ho scoperto tante cose di lei...»

Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, è in isolamento perché trovata positiva al Covid. In questo periodo di difficoltà però la mamma Alessia ha potuto scoprire tanti suoi aspetti positivi, che prima non conosceva o forse dava solo per scontati: «Troppo spesso – ha fatto sapere sul social - non ci accorgiamo dei pregi di chi sta intorno a noi. Proprio quando non sta intorno a noi. Fateci caso».

Alessia Marcuzzi e la figlia Mia Facchinetti (Instagram)

Alessia Marcuzzi, la figlia Mia in isolamento per il Covid

Alessia Marcuzzi ha fatto sapere dal social che la figlia Mia, nata dalla sua passata relazione con Francesco Facchinetti, è in isolamento perché trovata positiva al Covid. Durante questo periodo però la stessa Alessia ha potuto scoprire lati della figlia che ignorava o più semplicemente non vedeva: «Ho scoperto tante cose di mia figlia mentre è in isolamento da covid – ha spiegato la conduttrice dalle stories del suo account instagram - Probabilmente prima non ci facevo troppo caso perché le davo per scontate. E spesso mi arrabbiavo. Come tutti i genitori. Perché le dovevo ripetere le cose 1000 volte prima che le facessi. Ho scoperto invece che mia ha un grande senso di responsabilità. Non vuole mettere a rischio la vita degli altri ed è molto premurosa con me quando entro (mascherata) per portarle da mangiare o pulire la stanza».

Il post di Alessia Marcuzzi su Instagram

Alessia Marcuzzi ha fatto sapere infatti che la figlia segue diligentemente la Dad, ha un grande senso dell’ironia e lo esprime divertendo tutti nelle chat di famiglia, oltre a organizzare giochi “a distanza” (come battaglia navale o nomi, cose e città) con la mamma. Mia tra l'altro è molto diligente nell'uso di telefonini e tablet: «La sera – ha continuato Alessia – facciamo le preghiere. E lei con la sua vocina fa sempre una preghiera speciale per quelli che non sono fortuna nati come noi. E allora penso che dovrei ringraziarla di più. Essere meno severe su alcune cose e più consapevole di altre. Troppo spesso non ci accorgiamo dei pregi di chi sta intorno a noi. Proprio quando non sta intorno a noi. Fateci caso».