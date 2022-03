Alessia Marcuzzi, possibile ritorno in tv. «In trattativa segreta con i vertici Rai»

Ha lasciato Mediaset, ha rifiutato una proposta di Discovery e ora sarebbe pronta a sbarcare in Rai. Secondo il sito Dagospia Alessia Marcuzzi è in trattativa segreta con i vertici di Viale Mazzini: «Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l'amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta». La trattativa non sarebbe ancora conclusa, ma "in fase avanzata". Sui titoli e programmi però non c'è ancora nessuna anticipazione.

Alessia Marcuzzi su Instagram «Sto bene dove sto»

Recentemente la bionda conduttrice aveva smentito i rumors su un suo possibile ritorno a Mediaset a Le Iene, dove poi è approdata Belen Rodriguez. «Leggo di un mio ritorno in tv ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto» aveva detto su una storia Instagram. La 49enne al momento si dedica alla famiglia e ai suoi brand di borse e cosmetici e ha affermato che tornerà in tv "con il progetto giusto". Che sia proprio questa l'occasione adatta?