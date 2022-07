Alessia Marcuzzi, topless in mezzo al mare: il video super sexy al chiaro di luna

Estate hot anche per Alessia Marcuzzi. Felice e super sexy, la conduttrice si è fatta riprendere mentre balla al chiaro di luna a ritmo di On the Floor di Jennifer Lopez, in topless.

Il video ha fatto impazzire gli utenti su Instagram, che in pochi minuti hanno riempito il post con apprezzamenti nei confronti dell'ex attrice romana. La Marcuzzi ha deciso di osare posando però di spalle, lei che di sensualità se ne intende si mostra in topless ma in realtà è tutto ben coperto, lasciando spazio all'immaginazione. Ha dato l'idea di essere nuda ma in realtà mostra solo la schiena e il sedere, tonico e sensuale, mai volgare. Poi scrive: «Primo bagno a mezzanotte».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Elisabetta Gregoraci, bufera a Battiti Live. Il web insorge:... IL COMMENTO Mara Venier e l'anniversario di matrimonio. Lei sbotta:... PALINSESTI Rai, palinsesti 2022-2023: Alessia Marcuzzi sbarca su Rai2 con un...

La conduttrice ha deciso di trascorrere la stagione estiva in una delle spiagge più belle dello stivale in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia Facchinetti, avuta con l'ex compagno Francesco. Alessia Marcuzzi si trova infatti in Sicilia, a Pachino. Una bellissima località in provincia di Ragusa.

Finite le vacanze la rivedremo presto in tv. Dopo 25 anni di servizio per la Mediaset, la conduttrice approderà su Rai 2 con un nuovo programma, ‘Boomerissima’, in onda dal 22 novembre ogni martedì in prima serata.