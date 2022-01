Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? L'indiscrezione: «La rivedremo alle Iene»

Casa dolce casa. Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? Dopo l'addio annunciato ad autunno la conduttrice potrebbe tornare sui suoi passi. Non solo nella stessa rete. Ma anche nella stessa trasmissione "le Iene" dove sarebbe ancora una volta accanto a Nicola Savino. E dire che a giugno Alessia aveva dichiarato: "Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". La notizia è riportata oggi su Dagospia. La trattativa portata avanti dal potente manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi.

Del resto è stato lo stesso vice-presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi, durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset a dire: "Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un'ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto". Un prodotto sarebbe in dirittura d’arrivo, non resta che capire quali potrebbero essere gli altri.