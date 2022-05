Alessia Marcuzzi torna in tv (e lo fa in Rai): sarà con Mara Venier a Domenica In. L'annuncio di "Zia Mara" a “Che tempo che fa”

Per Alessia Marcuzzi è giunto il tempo di tornare in tv. E lo fa passando dalla Rai. A dare l'annuncio ufficiale è stata Mara Venier dal salotto di Fabio Fazio dove ha detto ai telespettatori di Che Tempo che Fa che “la Pinella” la affiancherà a Domenica In. Dopo il freno a mano messo in casa Mediaset da oltre un anno, la Marcuzzi torna in una puntata speciale che zia Mara in occasione dei 30 anni del suo programma della domenica, ha organizzato per venerdì 27 maggio in prima serata su Rai 1.

Insomma a distanza di un anno Alessia torna in tv e lo fa sotto "l'ala" di zia Mara. E già in aprile avevamo visto le due donne assieme a casa della Venier e con loro anche Ferzan Ozpetek (anche lui ospite di Domenica In Show). E proprio in una nostra intervista fu la stessa Mara a definire la Marcuzzi come sua erede ideale. Insomma zia Mara sembra proprio voler fare il pieno di ascolti anche questo anno.

Gli altri ospiti

Insieme ad Alessia Marcuzzi ci saranno anche Ferzan Özpetek, Il Volo, Gigi D’Alessio, Renzo Arbore, Ornella Vanoni e Luciana Littizzetto in collegamento.