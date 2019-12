Le confessioni di Alessia Marcuzzi: «Ho peccato, ma quando ho tradito mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere»

Ultimo aggiornamento: 20:45

«Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione»,con successo al timone di “Temptation Island Vip” ed ora co-conduttrice di “Le Iene” con Nicola Savino, parla di, fedeltà e rapporto di coppia.Alessia ammette di aver tradito in passato, ma di essere sempre poi rimasta a fianco del tentatore: «Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione - ha spiegato in un’intervista a “Oggi” - Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere».La fedeltà per lei ha due aspetti - «La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. E' invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l'onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti» - e sembra preferire un rapporto di coppia burrascoso: «Lo vivo con stomaco e pancia. In una storia d'amore vorrei mi mancasse sempre un po' il terreno sotto i piedi. Quando non riesco a dare nulla per scontato. Quando le certezze non sono mai una conquista ma una continua ricerca».