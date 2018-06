Alessia e Matteo, Lucia si confida con Veronica: «Lei è innamorata, ma di lui non mi fido»

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia per la finale del Grande Fratello 15. Nella Casa sono in 5 e i concorrenti rimasti a contendersi la palma del vincitore iniziano a studiarsi a vicenda. Veronica e Lucia parlano della storia d'amore tra Alessia e Matteo. E secondo la fidanzata di Filippo, tra i due piccioncini ci sarebbero delle differenze...Guardandoli coccolarsi in giardino, Veronica esclama: «Il loro è vero amore». E Lucia ribatte: «Secondo me lei è molto innamorata, perché è la prima volta che prova queste cose. Lui invece le ha già provate».E aggiunge: «Con Matteo non ho mai avuto problemi, ma non posso dire di fidarmi. Non ho la stessa confidanza che ho con altre persone qui dentro». Reggerà la coppia alla vita reale? Staremo a vedere.