Alessio Boni a Verissimo: «In due anni di pandemia due figli. Ora voglio il terzo»

Alessio Boni è diventato padre e racconta a Verissimo la gioia della paternità. L'attore ha avuto due figli in due anni e la sua vita è cambiata da quando è scoppiata la pandemia. A Silvia Toffanin spiega anche di non riuscire a dormire molto, ma che quello che si prova da padre è un amore incredibile e assoluto.

«Quando hanno fermato il teatro, due anni fa, non avevo figli. In due anni di pandemia, dopo il lokdown, ho fatto due figli. Sono diventato padre a 53 anni ed è una gioia immensa però effettivamente dormi poco. Con Lorenzo e Riccardo ho capito cos'è l'infinito, l'immortalità. Perché tu puoi anche andartene, ma loro rimangono. Passi il testimone», le parole dell'attore.

Sulla sua compagna aggiunge: «Sono stato fortunatissimo a incontrare Nina. Con lei è stata una cosa fuori dal comune. La cosa principale con Nina era l'intento mentale, la stessa visione della vita. Siamo molto simili nei valori dell'etica, della morale e del rispetto. Se lei non la pensasse come me finirebbe. Stiamo pensando al terzo perché vorrei avere una figlia per darle il nome di mia nonna Maddalena».