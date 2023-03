Uomini e Donne, Alessio Corvino si autoelimina? Chi è l'ex fidanzata che fa ingelosire Lavinia

Alessio Corvino avrebbe deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Il corteggiatore, dopo non essersi presentato in studio nella puntata andata in onda il 22 marzo, probabilmente non tornerà in trasmissione. Il motivo della decisione starebbe nelle continue segnalazioni sui rapporti che Corvino ancora avrebbe con l'ex fidanzata. Una relazione che la tronista Lavinia Mauro non ha mai visto di buon occhio. E che questa volta potrebbe mettere la parola fine sulla possibile "scelta".

Alessio aveva già abbandonato lo studio un paio di puntate fa, proprio al culmine dell'ennesima discussione con Lavinia. «Per me può rimanere dov'è, ma se vuole tornare deve chiedermi scusa», aveva detto la tronista. E poi, commentando la decisione di Alessio di non presentarsi in studio, ha detto: «In 6 mesi non è ancora riuscito a capire che il problema non sono gli aperitivi, le segnalazioni... Il problema vero è che per l'ennesima volta si mette lui davanti a tutto. Lui pensa unicamente a se stesso. Se n'è andato convinto che io mi sia arrabbiata solo per la segnalazione. Non ha pensato minimamente a me, alle mie paure, a quello che avrei voluto dirgli. A me ha deluso tantissimo. Che lui non si presentasse oggi era scontato».

Chi è l'ex fidanzata di Alessio Corvino?

Ma chi è l'ex fidanzata di Alessio Corvino? La sua identità non è nota, ma sappiamo che in questi mesi ha rivisto alcune volte il corteggiatore di Uomini e Donne a causa di amicizie in comune. L'ultima volta sarebbero stati avvistati alla festa di compleanno di un amico di entrambi. Alessio Corvino abbandonerà il dating show di Maria De Filippi per lei? Probabilmente no: il vero motivo di un possibile addio risiederebbe nella mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte di Lavinia.