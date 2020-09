Alessio Viola, selfie dopo il brutto incidente in motorino: «Ho preso una tranvata»

Alessio Viola torna a postare sui social dopo il brutto incidente in motorino, che lo terrà lontano dalla conduzione di "Ogni Mattina" per almeno due settimane. Il giornalista, collega di Adriana Volpe alla guida del contenitore di Tv8, ha pubblicato un selfie in cui mostra i segni dell'incidente sul suo volto. Il viso tumefatto non toglie però la voglia di sorridere e ringraziare ad Alessio Viola che scrive: «A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come di dica, ma l’ho presa. Va meglio. Intanto vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono».

LEGGI ANCHE Ogni Mattina, incidente in motorino per Alessio Viola: ecco chi lo sostituirà alla conduzione

Il giornalista conclude il post con ulteriori ringraziamenti: «Grazie Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, gli amici, i colleghi, davvero tutti, tanto! Per l’aiuto, gli abbracci, i come stai e i quando torni. A presto». Viola verrà sostituito per una settimana da Monica Peruzzi, giornalista di Tv8, e poi da Daniele Piervincenzi, inviato del programma, per la seconda settimana.

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA