Gf Vip, Alex Belli e Delia a Verissimo e Silvia Toffanin tuona: «Gara a chi recita meglio: furbetti»

La coppia più chiacchierata del momento, Alex Belli e Delia Duran, ospiti a Verissimo. Nel salotto di Canale 5, l'ex gieffino che ha confuso le idee ai telespettatori e ha spezzato il cuore di Soleil Sorge, è ormai fuori dal gioco, ma continua a far parlare di sè. Non è ancora chiaro al pubblico cosa provasse per Soleil e se realmente le nozze con Delia siano salve, ma nello studio della Toffanin sono entrati insieme, rivelando di essere ancora legati. «Servirà tempo, ma Alex dovrà riconquistarmi» dice Delia mentre stringe la mano a suo "marito". La Toffanin, dopo le dichiarazioni di Alex verso Soleil, i suo icontinui giri di parole e l'atteggiamento di Delia sbotta: «Qui mi sembra una gara a chi recita meglio. Siete furbetti».

«Siamo da tre anni insieme e ora vogliamo salvare tutti i momenti belli vissuti» dice Delia apparentemente commossa. E aggiunge: «Soleil è falsa, non è stata chiara, ha mentito e l'ha pure detto sotto le telecamere. Alex ha dimostrato la sua amicizia, ma lei ha pensato ad altro». E qui la Toffanin bacchetta Alex: «Bè neanche tu sei stato sincero, però, ammettilo. Due amici non fanno certe cose».

Al termine dell'intervista, a conferma di un desiderio di ritrovarsi, i due ammettono di volere un bambino ora. «Adesso vogliamo un piccolo Belli» rivela l'attore.