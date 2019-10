Tra Barbara D'Urso e Alfonso Signorini scoppia la pace: «La porta si è chiusa e nessuno ricorda il motivo»

È scoppiata la pace tra Alfonso Signorini, direttore di Chi e prossimamente al timone del Grande Fratello Vip e l’indaffaratissima conduttrice acchiappa ascolti Barbara D’Urso. Ad annunciarlo lo stesso direttore su un editoriale del suo settimanale, dopo una “battaglia” che andava avanti dal 2017





Il motivo del litigio, come ha scritto Signorini, neanche lo ricorda: «A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara. Siamo stati amici in passato, di quegli amici a cui ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c’è bisogno di difese. Poi la porta si è chiusa e nessuno di noi due si ricorda il motivo».

Grazie a un amico che l’ha fatto riflettere - «Un giorno un comune amico mi ha chiamato invitandomi a pranzo e mi ha fatto riflettere: ho concluso che nella vita farsi la guerra è una gran fatica, si sprecano energie, si alimentano le chiacchiere di chi sparla per lavoro, e zero risultati» - ha deciso di seppellire l’ascia di guerra: «Così, dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia di olio che produce nella sua Capalbio sotto il braccio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco di Sicilia».

