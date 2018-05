Alfonso Signorini: «La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose»

Lunedì 14 Maggio 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 13:36

Alfonso Signorini racconta la sua lotta contro la leucemia. Il direttore di “Chi”, dopo anni di silenzio si racconta in un'intervista a "La Verità": «La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose», ha poi raccontato di come ha scoperto di avere il cancro e il percorso verso la guarigione.«Il 23 dicembre di qualche anno fa ero in diretta a Kalispera!. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: “Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure». La terapia ha avuto successo ma Signorini ha scelto a lungo di non parlare di quella dolorosa parentesi della sua vita.Qualche tempo fa aveva accennato qualcosa in un'altra intervista, dichiarando: «La malattia è stato un incidente frontale ma sono arrivato a considerarlo una benedizione, un dono». Oggi Signorini è tornato alla sua quotidianità e al suo lavoro, ammettendo che anche un brutto momento, come quello che ha vissuto per il cancro, gli è stato utile per riscoprire le cose per lui importanti della vita.