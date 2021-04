Alfonso Signorini contro Tommaso Zorzi: «Non si può improvvisare, doveva prendere una pausa dopo il reality»

Alfonso Signorini parla del futuro televisivo di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello vip. Tommaso Zorzi dopo aver passato diversi mesi nella casa ha cominciato subito a lavorare col piccolo schermo con ”Punto Z” e come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, ma Alfonso Signorini non è convinto dei risultati raggiunti: “Ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

