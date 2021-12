All together now, vince Giacomo Voli: il duetto con Anna Tatangelo su Shallow conquista

All Together now è giunto al termine: vincitore il 35enne Giacomo Voli che porta a casa 110mila euro e potrà registrare una cover con R101. Voli ha trionfato al termine dello scontro finale con Vincenzo Cantiello cantando "Somedoby to Love" dei Queen mentre l'avversario si cimentava in "Toxic" di Britney Spears.

La gara

Le manche dell'ultima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker sono state tre: il primo dei sette finalisti eliminato è stato Jalisse Bascià, seguito nella seconda manche di Samir Abass, Michelle Perera e Michelangelo Falcone. Infine le esibizioni con i giudici, Carola Campagna e Francesco Renga con "Arriverà" dei Modà, Vincenzo Cantiello e Rita Pavone hanno cantato "Gimme Some Lovin'" dei The Blues Brothers, Giacomo Voli e Anna Tatangelo con "Shallow" di Lady Gaga e Bradley Cooper. «Grazie infinite - scrive Giacomo su Instagram - Non ci sono parole per dirlo, sono davvero felicissimo».