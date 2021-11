Alvise Rigo hot a Domenica In: «Tove mi fa bruciare calorie». E Mara Venier “tocca”

A Domenica In il consueto talk su Ballando con le Stelle con un siparietto tra Mara Venier e Alvise Rigo. Il concorrente del dance show condotto da Milly Carlucci è ospite in studio per commentare la sua esibizione e quella dei compagni di avventura nella puntata andata in onda ieri sera. Inoltre, resta il giallo sulla presunta storia d'amore con la sua insegnante di ballo.

Ballando, Alvise Rigo a Domenica In

Alvise Rigo è riuscito a vincere lo spareggio anche nella puntata di ieri sera. Il campione è molto amato dal pubblico e i fan credono che sia nato l'amore con Tove. Una battuta in diretta dà spazio al doppio senso: «Mi fa bruciare tante calorie». Mariotto, anche lui ospite della trasmissione, è convinto che tra di loro ci sia un'altra donna, l'insegnante di Al Bano.

Ballando, il siparietto con Mara Venier

Mara Venier si alza in piedi per abbracciare Alvise. «Io sono la zia, a una certa età posso». E a quel punto gli tocca il lato B tra le risate del pubblico e dei presenti in studio. «Porta bene», il commento ironico.