Amadeus, ultimo giorno in Rai "gelido": nessun saluto dai dirigenti. L'incognita Civitillo e l'arrivo di De Martino

Amadeus e la Rai si sono detti addio in un clima gelido. Niente baci, carezze o sorrisi a conclusione di una storia ventennale di proficua collaborazione e successi televisivi. Venerdì scorso il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini ha immortalato l’ultimo ingresso del conduttore al Teatro delle Vittorie per la registrazione delle puntate finali di “Affari Tuoi”, anche se il contratto scadrà ufficialmente il 31 agosto. Emozionato e con la moglie Giovanna Civitillo al suo fianco a dargli man forte, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha varcato per l’ultima volta l’entrata dello studio salutato dai suoi amici. Nessuno dei pezzi grossi dell’azienda però era lì a fare altrettanto, scrive la rivista. L’unica presente era Raffaella Sallustio, vicedirettrice dell’intrattenimento access prime time.

Quello stesso giorno Amadeus ha salutato live il pubblico Rai ospite dell’ultima puntata di “VivaRai2!”. «Gli Amarello non moriranno mai», ha detto Fiorello trasformando la zona attorno al glass, il famoso semaforo teatro di gag e show e il Foro Italico tutto in una grande festa.

Ma mentre ad attendere Amadeus ci sono nuove sfide e nuovi format sul Nove, il conduttore siciliano ha dichiarato che si metterà comodo sul divano di casa fin quando non avrà una nuova e geniale idea, com’è stata “VivaRai2!”.

Il dubbio Civitillo e l'arrivo di De Martino

Rimane un ultimo nodo da sbrogliare: anche Giovanna Civitillo migrerà sul Nove con il marito? Al momento la moglie di Amadeus è ospite fissa nel programma “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, ma attende ancora la riconferma per l’anno prossimo. Discovery comunque non ha riservato nessun programma per lei e quindi il futuro professionale dei coniugi Sebastiani sembra dividersi.

E se Amadeus va via a "scavicchiare" i pacchi arriva Stefano De Martino. Sarà il 34enne ex ballerino e già volto Rai alla conduzione di "Stasera tutto è possibile" e "Bar Stella" a condurre il gioco. Lo show inaugurato nel 2003 con Paolo Bonolis ha visto alternarsi fino ad ora sette conduttori, ma proprio con Amadeus ha raggiunto il record di share (27%). Se De Martino saprà tener testa a questi numeri bisogna aspettare la prossima stagione.