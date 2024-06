Amadeus e l'addio alla Rai, l'ultima puntata di Affari Tuoi fa il boom di ascolti: «È stato un piacere conoscervi». Dalla standing ovation ai ringraziamenti

È finita. Amadeus ha dato il suo addio ad Affari tuoi, e anche alla Rai. Ieri è andata in onda l'ultima puntata del programma dei pacchi, con un boom di ascolti. Sono stati ben 4.579.000 gli spettatori (pari al 25.3%) a voler salutare il conduttore tv.

Cosa è successo

Alla fine delle registrazioni Amadeus ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video in cui ha salutato lo staff che ha lavorato con lui. «Sono stati cinque anni bellissimi», dice alla truccatrice. Un ultimo video, infine, l’ha dedicato al suo camerino: «Quanti bei ricordi qui», ha detto alla moglie, Giovanna Civitillo, che ha girato i video.

Ad aver sorpreso il pubblico, tuttavia, è stata la totale assenza dei dirigenti Rai all'ultima registrazione della puntata, come riporta Repubblica, ma anche l'assenza di menzioni dell'ultimo atto nei telegiornali di Rai1, che va in onda poco prima di Affari Tuoi. Il game show aspetta i suoi spettatori a settembre con un nuovo conduttore, Stefano De Martino.

La partita di Angela

Un'emozione dopo l'altra per il conduttore, pronto a passare a Nove e il suo fedelissimo pubblico, ma anche per i concorrenti. Puntata sfortunata per Angela e il marito che sin dall'inizio perdono i premi più importanti da 300mila euro ai 200mila euro, ma decidono di non mollare mai il loro pacco. Ma la scelta non è stata proprio azzeccata: «Nessuno dei due è fortunato nei giochi», dice lei e Amadeus risponde: «Siete nel posto giusto allora!». Poi si salvano in corner grazie alla regione Fortunata, la Sicilia, che gli fa vincere 50mila euro e chiude la puntata con il sorriso.