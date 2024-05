Amadeus, l'ultimo giorno in Rai ad Affari Tuoi: insieme a lui solo la moglie Giovanna

L'ultima puntata di Affari Tuoi è stata speciale. La fine di una storia bellissima con la Rai. Una storia che forse meritava un altro finale. Non come questo. Ma la vita professionale di Amadeus va avanti, si trasferisce a Discovery.

Ma la fine forse Ama se la sarebbe aspettata diversa. Non solo senza polemiche ma con qualche attenzione in più visti i tanti successi condivisi insieme. E invece al Teatro delle Vittorie, per l’ultima di Affari tuoi, il settimanale Chi racconta che non c’erano dirigenti, se non Raffaela Sallustio, vicedirettrice dell’intrattenimento access prime time della Rai, che è anche responsabile del programma. Nessun potente ma solo amici, solo le tanto care maestranze che in questi anni lo hanno accompagnato giorno dopo giorno.

Il giorno dei saluti

Ma Amadeus ci ha abituato bene, al suo contagioso sorriso.

Ed è stato così anche il giorno dei saluti, del suo definitivo congedo da Mamma Rai. Un saluto caloroso, fatto di abbracci sinceri, sorrisi e tante belle parole e perché no, anche promesse. Un addio anche a Roma, all'Hotel Parco dei Principi che lo ha visto più come un inquilino che un semplice ospite in tutti questi anni di toccate e fughe di lavoro tra Milano e la Capitale. Si porta via tutto. Il suo camerino è rimasto vuoto come la stanza d'albergo.

A Discovery il conduttore, che si libererà ufficialmente dalla Rai solo a fine agosto quando il suo contratto scadrà naturalmente, potrà scegliere nuovi format per la prima serata. Probabilmente si porterà dietro I soliti ignoti. E sua Giovanna Civitillo?

Per il settimanale Chi la signora Amadeus resta un volto Rai, «è nel cast di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e attende conferma». Sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini il conduttore non avrebbe chiesto nessun programma per lei a Discovery. Decideranno i piani alti se riformare la coppia oppure no. Sicuramente però la campagna acquisti del “terzo polo” televisivo non è finita qui!