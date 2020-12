Amadeus e il Capodanno Rai: «Il 31 dicembre in studio, con me sul palco Gianni Morandi»

Amadeus e Gianni Morandi insieme per L'anno che verrà la sera del 31 dicembre. «A Capodanno condividerò il palco con lui», annuncia il conduttore a margine della presentazione di Sanremo Giovani. La notte di San Silvestro non sarà solo negli studi Fabrizio Frizzi a Roma. «Nonostante tutto, sarà comunque una festa, per festeggiare l'arrivo del 2021. Oltre a Morandi, ci saranno anche tanti cantanti. Con la gente a casa, sarà nostro dovere dare a tutti una nottata di divertimento in famiglia».

Il Capodanno Rai è una tradizione, viene trasmesso dalle piazze italiane riunendo artisti e pubblico. Ques'tanno con le limitazioni e le precauzioni da adottare contro la diffusione del coronavirus non è stato possibile festeggiare l'anno nuovo all'aperto e tra la folla. Amadeus, però, sarà su Rai Uno in ogni caso e sarà accompagnato da tanti colleghi che saliranno sul palco.

